Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 37,85 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 37,85 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 37,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,18 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.916.554 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 75,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 17,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,94 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,12 USD im Jahr 2026 aus.

