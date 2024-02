Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 721,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 721,00 EUR zu. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 723,60 EUR zu. Mit einem Wert von 716,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.180 Super Micro Computer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (749,40 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 88,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Super Micro Computer veröffentlichte am 29.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.664,92 USD – ein Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1.803,20 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,60 USD je Super Micro Computer-Aktie.

