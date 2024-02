Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 761,00 USD.

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 761,00 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.277 Super Micro Computer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 810,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 6,05 Prozent niedriger. Am 23.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,61 USD ab. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 88,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

