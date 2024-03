Kursverlauf

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Vormittag fester

13.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 1.174,18 USD.

Werbung

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 1.174,18 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.674 Super Micro Computer-Aktien. Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 4,67 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 87,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 92,57 Prozent Luft nach unten. Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.01.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 USD je Aktie gewesen. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren. Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,78 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie Super Micro Computer-Aktie überbewertet? Diese vier KI-Aktien hält Jim Cramer für besser Bitcoin, KI-Aktien wie NVIDIA & Co.: Was Investoren im März im Blick behalten sollten "Perfekte Aktien"-Liste: NVIDIA und Meta gehören dazu - ebenso wie diese brandneue Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com