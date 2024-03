Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Mittwochmittag fester

Super Micro Computer im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1.172,95 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 1.172,95 USD. Bisher wurden heute 33.055 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. 4,78 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 92,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 29.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.664,92 USD umgesetzt, gegenüber 1.803,20 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

