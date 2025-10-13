Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend in Grün
Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 55,20 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 55,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 55,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.625.315 Super Micro Computer-Aktien.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 66,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 16,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 68,75 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.
Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umsetzen können.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
