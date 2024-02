Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Vormittag auf grünem Terrain

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 747,00 EUR nach oben.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 747,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 749,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 743,80 EUR. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.548 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 749,80 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,37 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,50 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 827,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.803,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

