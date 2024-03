Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagvormittag kaum verändert

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Super Micro Computer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1.186,97 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 1.186,97 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.974 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 3,42 Prozent niedriger. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 92,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.01.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.664,92 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,78 USD fest.

