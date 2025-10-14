Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 54,62 USD.

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 54,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 53,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 2.688.769 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 21,48 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 216,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,55 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

