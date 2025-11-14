Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 35,47 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 35,47 USD. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 35,47 USD. Bei 34,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.000.047 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 87,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 17,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 51,37 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Super Micro Computer am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

