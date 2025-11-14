Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 36,37 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 36,37 USD. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 37,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.348.450 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 45,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Mit Abgaben von 52,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,94 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

