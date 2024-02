Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 852,80 EUR nach oben.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 852,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 857,80 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 855,00 EUR. Zuletzt wechselten 26.671 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 857,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 0,59 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 80,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 90,56 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 3,26 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren, um 103,25 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,60 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Tesla und Apple vor dem Aus in der Elite-Aktiengruppe Magnificent 7?

Super Micro Computer-Aktie beendet Höhenflug: Vorstandsmitglied baut Aktienposition deutlich aus

NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Super Micro Computer mit starkem Ausblick