Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.120,00 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 1.120,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 1.085,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.123,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 429.028 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 9,73 Prozent wieder erreichen. Am 17.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 90,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 91,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. In Sachen EPS wurden 5,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 3,26 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren, um 103,25 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,78 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

