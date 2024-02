Super Micro Computer Aktie News: Bären lasten am Freitagnachmittag auf Super Micro Computer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 10,6 Prozent auf 897,75 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 10,6 Prozent auf 897,75 USD ab. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 865,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.043,15 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 10.528.970 Aktien.

Bei einem Wert von 1.077,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Mit einem Zuwachs von 20,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.02.2023 bei 85,61 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 948,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,62 USD je Super Micro Computer-Aktie.

