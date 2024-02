Super Micro Computer Aktie News: Anleger greifen bei Super Micro Computer am Freitagvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 967,80 EUR.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 967,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 972,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 962,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.548 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 972,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Gewinne von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (80,50 EUR). Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 1.102,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.01.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.664,92 USD – das entspricht einem Zuwachs von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.803,20 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,62 USD fest.

