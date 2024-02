Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,2 Prozent auf 1.046,11 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,2 Prozent auf 1.046,11 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.130 Super Micro Computer-Aktien.

Am 15.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.006,35 USD an. Gewinne von 3,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 85,61 USD erreichte der Anteilsschein am 23.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 1.121,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.664,92 USD gegenüber 1.803,20 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

