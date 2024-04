Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer legt am Nachmittag zu

Kurs der Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 916,00 USD zu.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 916,00 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 917,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 901,32 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.922 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,17 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2023 (93,19 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 89,83 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,59 USD gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

