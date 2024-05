Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 954,14 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Super Micro Computer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 954,14 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 970,09 USD aus. Bei 921,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 382.393 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 28,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 147,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 84,59 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,003 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 3,85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 06.08.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 23,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Wells Fargo-Experte wird bullisher: NVIDIA-Kursziel hochgeschraubt

NYSE-Handel: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Plus