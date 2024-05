Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 911,40 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 911,40 USD nach oben. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 931,99 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 925,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 181.399 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 25,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 155,45 USD erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,003 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Am 30.04.2024 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,61 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Super Micro Computer am 06.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,74 USD je Aktie belaufen.

