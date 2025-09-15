Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 45,13 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 45,13 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 45,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.567.063 Super Micro Computer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Abschläge von 61,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5,31 Mrd. USD eingefahren.
Am 04.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,52 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.
Redaktion finanzen.net
