Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 945,00 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 945,00 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 918,50 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 961,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.107 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 30,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 93,19 USD fiel das Papier am 26.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 90,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.664,92 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.803,20 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 21,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 am Nachmittag im Minus

Dienstagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu