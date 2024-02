Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 817,01 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 817,01 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 1.077,87 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1.045,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 34.038.342 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.077,87 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 24,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.02.2023 Kursverluste bis auf 85,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 89,52 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.664,92 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.803,20 USD umgesetzt worden waren.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,68 USD je Super Micro Computer-Aktie.

