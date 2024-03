Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 10,7 Prozent auf 893,11 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 10,7 Prozent auf 893,11 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 863,01 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 888,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.450.677 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 37,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 93,19 USD. Mit Abgaben von 89,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Super Micro Computer veröffentlichte am 29.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent auf 3.664,92 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,78 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

