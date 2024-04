Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer fällt am Nachmittag tief

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,7 Prozent im Minus bei 848,00 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 8,7 Prozent auf 848,00 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 843,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 871,75 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 553.295 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. 44,93 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 93,19 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 89,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 29.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 USD gegenüber 3,26 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.664,92 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 1.803,20 USD eingefahren.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 21,95 USD im Jahr 2024 aus.

