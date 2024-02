Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 778,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 778,60 EUR. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 780,00 EUR an. Mit einem Wert von 775,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.824 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.003,50 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. 28,89 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 80,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren, um 103,25 Prozent gesteigert.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

