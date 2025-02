Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Super Micro Computer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,2 Prozent auf 56,50 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 6,2 Prozent auf 56,50 USD ab. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 56,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,21 USD. Bisher wurden heute 6.461.387 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 117,52 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,25 USD am 16.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 227,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 3,66 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Super Micro Computer-Aktie.

