Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Super Micro Computer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,7 Prozent auf 876,84 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 876,84 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 867,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 900,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 668.597 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.229,00 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Bei 93,19 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 89,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 3,26 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.803,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 21,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

