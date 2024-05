Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 903,00 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 925,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 902,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 224.529 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 158,39 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 82,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,003 USD aus.

Am 30.04.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 200,01 Prozent auf 3,85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,74 USD je Aktie belaufen.

