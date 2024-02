Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochnachmittag im Keller

Aktie im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,5 Prozent auf 743,97 USD.

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 5,5 Prozent auf 743,97 USD ab. Bei 728,00 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 749,75 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.012.789 Stück gehandelt.

Am 17.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.077,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 44,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 88,49 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.664,92 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.803,20 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,68 USD je Aktie.

