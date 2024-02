Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer bricht am Mittwochvormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 5,2 Prozent auf 689,20 EUR ab.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 689,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 685,20 EUR. Bei 700,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.695 Super Micro Computer-Aktien.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.003,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 88,32 Prozent Luft nach unten.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 USD je Aktie vermeldet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

