Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,8 Prozent auf 435,42 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 16:08 Uhr 2,8 Prozent. Bei 485,86 USD erreichte die Super Micro Computer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 455,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.454.355 Stück gehandelt.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 485,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,58 Prozent. Am 02.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 70,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,43 USD gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.852,13 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.119,67 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 29.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 18,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Höhere Rendite als NVIDIA-Aktie: So erfolgreich sind diese zwei KI-Aktien

KI-Gewinner im Blick: Wer ist eigentlich Supermicro Computer?