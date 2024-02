Super Micro Computer Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit Super Micro Computer ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 17,5 Prozent auf 796,40 EUR.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 17,5 Prozent auf 796,40 EUR. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 799,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 781,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.557 Super Micro Computer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.003,50 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 80,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 889,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.01.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.664,92 USD – ein Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1.803,20 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,68 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

