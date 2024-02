Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittag mit sattem Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 14,0 Prozent auf 837,01 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 14,0 Prozent auf 837,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 171.893 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.077,87 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 28,78 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.02.2023 auf bis zu 85,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 89,77 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,59 USD, nach 3,26 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 3.664,92 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.803,20 USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,68 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

