Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag verlustreich

Kurs der Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 967,50 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 967,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 947,20 USD. Bei 954,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328.888 Super Micro Computer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 21,28 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2023 auf bis zu 93,19 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 90,37 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.664,92 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.803,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester

S&P 500 aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Donnerstagnachmittag

NYSE-Handel: S&P 500 in der Gewinnzone