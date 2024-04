Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagnachmittag gefragt

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 725,30 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 725,30 USD zu. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 733,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 731,92 USD. Bisher wurden heute 563.954 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.229,00 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,19 USD am 26.04.2023. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 87,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.01.2024 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,95 USD fest.

Redaktion finanzen.net

