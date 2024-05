Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 898,34 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Super Micro Computer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 898,34 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 911,31 USD aus. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 887,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 910,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 162.993 Super Micro Computer-Aktien.

Bei 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,39 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Abschläge von 82,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,003 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3,85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 200,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 23,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

