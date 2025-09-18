Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagabend auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 47,12 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 47,12 USD zu. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 48,53 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.742.557 Super Micro Computer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 17,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,39 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 3,41 USD fest.

