Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 887,20 EUR.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 887,20 EUR abwärts. Bei 866,00 EUR markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 903,00 EUR. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 18.379 Aktien.

Bei 1.003,50 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.02.2023 (81,50 EUR). Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 90,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

