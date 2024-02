Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittag massiv unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 916,79 USD.

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 916,79 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.498 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.077,87 USD) erklomm das Papier am 17.02.2024. Mit einem Zuwachs von 17,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 87,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 90,48 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.664,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.803,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,68 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Analyst traut Super Micro Computers-Aktie noch deutlich mehr zu: Massive Kurszielanhebung

Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer - CEO will Zweifel zerstreuen - Anleger nehmen Gewinne mit

Super Micro Computer-Aktie auf Rekordjagd: 1.000-Dollar-Marke erstmals übersprungen