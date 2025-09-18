DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.277 -0,2%Nas22.567 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,68 +1,7%Gold3.781 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
So entwickelt sich Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

23.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 46,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
39,17 EUR -1,16 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 46,58 USD. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,06 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 47,35 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.648.167 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 29,80 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 170,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

