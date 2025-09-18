Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

So entwickelt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 46,58 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 46,58 USD. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,06 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 47,35 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.648.167 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 29,80 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 170,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,41 USD je Aktie belaufen.

