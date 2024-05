Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 857,00 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 857,00 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 870,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 858,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 179.803 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD an. 43,41 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,71 USD am 26.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 77,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,003 USD belaufen.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 7,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 200,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

