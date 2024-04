Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 747,14 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 747,14 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 721,81 USD. Bei 725,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 222.981 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD an. Gewinne von 64,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,50 USD ab. Mit Abgaben von 87,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Am 29.01.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 3,66 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 21,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

