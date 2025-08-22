DAX24.273 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.423 -0,5%Nas21.524 +0,1%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.375 +0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Kursverlauf

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag auf rotem Terrain

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 43,58 USD abwärts.

Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 43,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 43,28 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 43,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 594.450 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Gewinne von 52,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 60,42 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

