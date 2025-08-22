Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 44,83 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,2 Prozent auf 44,83 USD. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,93 USD an. Bei 43,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.237.080 Aktien.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 48,00 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,25 USD ab. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 159,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 05.08.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 5,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,54 USD im Jahr 2026 aus.
