Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 855,80 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 855,80 USD. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 830,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 884,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.140.543 Super Micro Computer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.077,87 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,26 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 880,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,59 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 3,26 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.664,92 USD – ein Plus von 103,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1.803,20 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,68 USD fest.

