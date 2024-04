Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag höher

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 814,00 USD zu.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 814,00 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 818,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 799,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 209.502 Super Micro Computer-Aktien.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.229,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 88,51 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 29.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,95 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

