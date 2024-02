Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 846,40 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 846,40 USD. Bei 814,00 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 862,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.634.876 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.077,87 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 27,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (87,26 USD). Abschläge von 89,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 29.01.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,59 USD, nach 3,26 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 3.664,92 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Super Micro Computer am 30.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 21,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

