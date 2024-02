Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 808,80 EUR bewegte sich die Super Micro Computer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Super Micro Computer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 808,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 808,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 800,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 801,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.237 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.003,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,07 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 89,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer ließ sich am 29.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 3.664,92 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.803,20 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 21,68 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

