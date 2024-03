Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 996,88 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 996,88 USD. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 986,90 USD. Bei 1.042,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 444.947 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 26.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,19 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 90,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Super Micro Computer gewährte am 29.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,59 USD gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3.664,92 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1.803,20 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,05 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

Minuszeichen in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Minuszeichen in New York: So performt der S&P 500 am Montagmittag