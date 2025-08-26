DAX23.990 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.540 +0,3%Nas21.569 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,65 +0,6%Gold3.386 -0,2%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Kursverlauf

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Abschlägen

27.08.25 16:10 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 44,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
38,75 EUR 1,22 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,27 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 43,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 631.159 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 49,88 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,25 USD am 16.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500

